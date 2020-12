“Rischio chimico”. Scatta maxi richiamo di olio: ritirati dagli scaffali diversi lotti. Tutte le informazioni (Di lunedì 30 novembre 2020) maxi richiamo di un altro prodotto alimentare. Si continua ad allungare la lista dei prodotti ritirati momentaneamente dal mercato. Dopo il latte intero del marchio Malbona distribuito presso i supermercati Lidl, nelle ultime ore si diffonde la nota del sito del Ministero della salute, che indica anche un altro prodotto alimentare per possibile presenza di ossido di etilene. Questa volta si parla dei lotti di olio di semi di sesamo venduti con vari marchi ma prodotti dalla stessa azienda JOE & CO SRL nel proprio stabilimento di Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza, e commercializzato con diversi marchi. Anche questo richiamo, sottolinea in nota il Ministero, avviene in via precauzionale dallo stesso produttore dopo la scoperta della potenziale presenza di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 novembre 2020)di un altro prodotto alimentare. Si continua ad allungare la lista dei prodottimomentaneamente dal mercato. Dopo il latte intero del marchio Malbona distribuito presso i supermercati Lidl, nelle ultime ore si diffonde la nota del sito del Ministero della salute, che indica anche un altro prodotto alimentare per possibile presenza di ossido di etilene. Questa volta si parla deididi semi di sesamo venduti con vari marchi ma prodotti dalla stessa azienda JOE & CO SRL nel proprio stabilimento di Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza, e commercializzato conmarchi. Anche questo, sottolinea in nota il Ministero, avviene in via precauzionale dallo stesso produttore dopo la scoperta della potenziale presenza di ...

Soverato : Rischio chimico per i consumatori: nuovo maxi richiamo di varie marche di olio di semi di sesamo - zazoomblog : Allerta alimentare: Richiamate le Fette biscottate cereali e semi per rischio chimico - #Allerta #alimentare:… - zazoomblog : Allerta alimentare: ritiro prodotto con mix semi biologici per rischio chimico - #Allerta #alimentare: #ritiro - TuttoConoscenza : #Allertaalimentare richiamo per #SemidiSesamo Bio – Padovana Macinazione srl. Rischio chimico per presenza… - UnimpresaChieti : Rischio Chimico: come valutare la conformità agli #OELV secondo la nuova UNI EN 689. Tutte le novità -

Ultime Notizie dalla rete : “Rischio chimico” HTTP/1.1 Server Too Busy