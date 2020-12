Per la prima volta un arbitro donna in Champions League: Stéphanie Frappart dirigerà Juventus-Dinamo Kiev (Di lunedì 30 novembre 2020) Per la prima volta un arbitro donna dirigerà una partita di Champions League. Stéphanie Frappart è stata chiamata ad arbitrare Juventus-Dinamo Kiev, in programma il 2 dicembre, nell’ambito di una delle competizioni calcistiche più prestigiose al mondo, la Coppa Campioni. Stephanie Frappart, arbitro francese di 36 anni, ha già arbitrato incontri di calcio nel campionato francese e prima dell’esordio in Champions, ha arbitrato la Supercoppa Europea nel 2019. Lo scorso ottobre, inoltre, ha esordito in Europa League. Chi è Stephanie Frappart Classe 1983, la Frappart è ... Leggi su tpi (Di lunedì 30 novembre 2020) Per laununa partita diè stata chiamata ad arbitrare, in programma il 2 dicembre, nell’ambito di una delle competizioni calcistiche più prestigiose al mondo, la Coppa Campioni. Stephaniefrancese di 36 anni, ha già arbitrato incontri di calcio nel campionato francese edell’esordio in, ha arbitrato la Supercoppa Europea nel 2019. Lo scorso ottobre, inoltre, ha esordito in Europa. Chi è StephanieClasse 1983, laè ...

