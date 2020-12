Natale, Confcommercio: tredicesime più magre, solo 74% farà regali (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – tredicesime più leggere e forte contrazione della spesa per regali. Nonstante la volontà di reagire e la riapertura dei negozi in molte regioni, quello del 2020 sarà un Natale più magro per tante famiglie. Quest’anno, l’ammontare complessivo delle tredicesime è inferiore di quasi il 5% rispetto a quello del 2019, da 43,3 miliardi di euro a 41,2, secondo l’Ufficio Studi di Confcommercio. Questa situazione, causata “prevalentemente del calo dell’occupazione e della Cig”, farà scendere anche la quota di tredicesima destinata ai consumi: è prevista in calo di circa il 12% con una riduzione di spesa per famiglia dell’11,1%, dai 1.501 euro del 2019 ai 1.334 di quest’anno. A diminuire è anche la quota d’italiani che acquisteranno regali natalizi, soltanto il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) –più leggere e forte contrazione della spesa per. Nonstante la volontà di reagire e la riapertura dei negozi in molte regioni, quello del 2020 sarà unpiù magro per tante famiglie. Quest’anno, l’ammontare complessivo delleè inferiore di quasi il 5% rispetto a quello del 2019, da 43,3 miliardi di euro a 41,2, secondo l’Ufficio Studi di. Questa situazione, causata “prevalentemente del calo dell’occupazione e della Cig”,scendere anche la quota di tredicesima destinata ai consumi: è prevista in calo di circa il 12% con una riduzione di spesa per famiglia dell’11,1%, dai 1.501 euro del 2019 ai 1.334 di quest’anno. A diminuire è anche la quota d’italiani che acquisterannonatalizi, soltanto il ...

