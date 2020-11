Morte Maradona, l’accusa: «Una settimana prima era caduto picchiando la testa, ma nessuno lo aveva portato in ospedale» (Di lunedì 30 novembre 2020) Rodolfo Baqué, legale di Gisela Madrid, l’infermiera del campione nella casa di Tigre, racconta: «Diego non era in grado di decidere e nessuno lo ha portato a fare una Tac» Leggi su corriere (Di lunedì 30 novembre 2020) Rodolfo Baqué, legale di Gisela Madrid, l’infermiera del campione nella casa di Tigre, racconta: «Diego non era in grado di decidere elo haa fare una Tac»

NicolaPorro : A ????????’?????? ???? ??????`, il grillino #Morra insiste nelle offese alla presidente calabrese defunta, infilandoci dentro p… - Gazzetta_it : La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - Corriere : «Maradona cadde e picchiò la testa 7 giorni prima di morire: nessuno lo portò in ospedale» - BeticoVF : RT @Gazzetta_it: #Maradona cadde in casa qualche giorno prima della morte, ma nessuno lo portò in ospedale - messveneto : Maradona, ombre sulla morte: una settimana prima di morire cadde e batté la testa: Lo ha rivelato l’avvocato della… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Maradona HTTP/1.1 Server Too Busy