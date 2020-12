Mes, Monti a Lucaselli (FdI): 'Berlusconi lo usò già nel 2011-12..' (Di lunedì 30 novembre 2020) Il senatore a vita interviene a Omnibus sul dibattito sul Fondo salvastati in discussione nell'Eurogruppo Leggi su tg.la7 (Di lunedì 30 novembre 2020) Il senatore a vita interviene a Omnibus sul dibattito sul Fondo salvastati in discussione nell'Eurogruppo

Ultime Notizie dalla rete : Mes Monti Mes, Monti a Lucaselli (FdI): 'Berlusconi lo usò già nel 2011-12..' TG La7 Mes: cos’è, come funziona, che benefici avrà davvero l’Italia

È FALSO che la riforma toglierà poteri alla Commissione Ue, attribuendo compiti di sorveglianza macroeconomica al board del MES! Il nuovo governo Monti ha firmato nel febbraio 2012 il… Leggi ...

Oggi il votoScostamento di bilancio, maggioranza sul filo

I giallorossi puntano a essere autosufficienti nella votazione sull’extra deficit al Senato. Il 9 dicembre però bisognerà decidere sul sì alla riforma del Mes chiesta dalla Ue, e sarà un salto nel vuo ...

