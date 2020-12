Mes, Crimi: “Ok per la riforma, ma il M5s resta contrario all’utilizzo” (Di lunedì 30 novembre 2020) Il M5s in una nota ha dichiarato che non farà ostruzionismo sull’approvazione della riforma del Mes, ma resta contrario al suo utilizzo. Un conto è riformare il Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. Un altro è farvi ricorso. A questa sostanziale differenza fa riferimento Vito Crimi, leader del Movimento 5 stelle, nella nota diffusa lunedì L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 30 novembre 2020) Il M5s in una nota ha dichiarato che non farà ostruzionismo sull’approvazione delladel Mes, maal suo utilizzo. Un conto ère il Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. Un altro è farvi ricorso. A questa sostanziale differenza fa riferimento Vito, leader del Movimento 5 stelle, nella nota diffusa lunedì L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

