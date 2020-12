L’Isola dei Famosi 15 torna a febbraio ma sarà davvero così?

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 30 novembre 2020)dei15 è stata annunciata per, appena si concluderà il Grande Fratello Vip 5. Erano già molti mesi che si vociferava del ritorno del noto reality, ormai arrivato alla 15esima edizione. Madeidacon Ilary Blasideiinizierà acondotto da Ilary Blasi il lunedì sera. A svelarlo è stato CinguettaTv su Twitter, che ha appunto anticipato il ritorno dello storico programma che dovrà prendere il posto del GF Vip 5. Nonostante tutto, secondo Davidemaggio.it, il reality potrebbe essere cancellato per dare spazio ad un altro reality. Come vi avevo anticipato L'ISOLA DEI ...