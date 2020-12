Inter, Conte: "Con il 'Gladbach gara da dentro o fuori, restiamo in vita solo vincendo. Dobbiamo dare il massimo" (Di lunedì 30 novembre 2020) Il tecnico dell'Inter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il 'Gladbach di domani sera. Leggi su 90min (Di lunedì 30 novembre 2020) Il tecnico dell'ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il 'di domani sera.

Inter : ??-LIVE La conferenza stampa della vigilia di #BorussiaInter: parlano mister Antonio Conte e Andrea Ranocchia - Inter : ??? | DICHIARAZIONI L'analisi di Antonio #Conte al termine di #SassuoloInter ??? #FORZAINTER ???? - FBiasin : La risposta non è mai nelle parole, ma nei fatti. Oggi l’#Inter ha giocato con la testa, l’intensità, ha dato una… - Ngoppejammeja : @mirkospinelli97 Ma #Conte ha detto che l'#Inter è lontana anni luce dal #Real. Un giocatore non top per loro può essere top per te, no? - marcovarini : RT @capuanogio: #Conte su #Hakimi:'Non mi piace parlare dei singoli, andate a rivedervi cosa ho detto ad inizio stagione. Parliamo di un gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Conte HTTP/1.1 Server Too Busy