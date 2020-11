Il Natale dei reali di Svezia è già iniziato | gli auguri per l’Avvento

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 30 novembre 2020) Il Natale è già nell’aria, e anche le famiglie reali cominciano a prepararsi. I primi ad entrare nell’atmosfera delle feste, Victoria di Svezia e il marito Daniel Westling, che sui loro account social ufficiali hanno condiviso un breve video in occasione della prima domenica di Avvento. Insieme ai due figli, Estelle, 8 anni, seduta accanto alla mascotte di casa, il barboncino Rio, arrivato in famiglia sei mesi fa, e Oscar, 4, hanno acceso la prima delle quattro candele che tradizionalmente simboleggiano l’attesa verso il Natale, in una casa già addobbata.