I due conduttori di Striscia hanno annunciato la decisione di lasciare il tg satirico (Di martedì 1 dicembre 2020) Ficarra e Picone hanno annunciato a sorpresa l'addio, con entrambi i conduttori che hanno salutato il pubblico a casa e Antonio Ricci. Striscia la Notizia, Ficarra e Picone annunciano l’addio su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 1 dicembre 2020) Ficarra e Piconea sorpresa l'addio, con entrambi ichesalutato il pubblico a casa e Antonio Ricci.la Notizia, Ficarra e Picone annunciano l’addio su Notizie.it.

valemontalti : RT @uelapastela: NAMJOON AS CARLO CONTI PERCHÉ MENTRE GLI ALTRI FANNO CASINO LUI MANTIENE INSPIEGABILMENTE STO SORRISO ALL'APPARENZA PACATO… - be_my_anpanman_ : RT @uelapastela: NAMJOON AS CARLO CONTI PERCHÉ MENTRE GLI ALTRI FANNO CASINO LUI MANTIENE INSPIEGABILMENTE STO SORRISO ALL'APPARENZA PACATO… - vmksupremacy : RT @uelapastela: NAMJOON AS CARLO CONTI PERCHÉ MENTRE GLI ALTRI FANNO CASINO LUI MANTIENE INSPIEGABILMENTE STO SORRISO ALL'APPARENZA PACATO… - uelapastela : NAMJOON AS CARLO CONTI PERCHÉ MENTRE GLI ALTRI FANNO CASINO LUI MANTIENE INSPIEGABILMENTE STO SORRISO ALL'APPARENZA… - BellocchiMaria : @salines_simone @giucruciani @DAVIDPARENZO Accadesse, responsabili non sarebbero i due conduttori né DJR, toccato n… -