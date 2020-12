GF Vip, Cristiano Malgioglio entra nella Casa: è subito show (Di martedì 1 dicembre 2020) Atteso ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo essere stato protagonista nell’edizione del 2017, Cristiano Malgioglio ci ricasca e varca per la seconda volta la fatidica Porta Rossa. “È da 8 mesi che non ricevevo un abbraccio“, la confessione ai concorrenti, che lo accolgono calorosamente. Il grande ritorno di Cristiano Malgioglio Il Grande Fratello Vip si arricchisce della presenza di un nuovo ‘Vippone’. E che ‘Vippone’: si tratta di Cristiano Malgioglio. Già da tempo voci di corridoio davano per certo il suo ingresso nella Casa. L’annuncio ufficiale, però, è arrivato due giorni fa attraverso i canali social dello stesso paroliere. “Mettersi in gioco aiuta a vivere meglio“, il messaggio che ha voluto ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Atteso ritornodel Grande Fratello Vip. Dopo essere stato protagonista nell’edizione del 2017,ci ricasca e varca per la seconda volta la fatidica Porta Rossa. “È da 8 mesi che non ricevevo un abbraccio“, la confessione ai concorrenti, che lo accolgono calorosamente. Il grande ritorno diIl Grande Fratello Vip si arricchisce della presenza di un nuovo ‘Vippone’. E che ‘Vippone’: si tratta di. Già da tempo voci di corridoio davano per certo il suo ingresso. L’annuncio ufficiale, però, è arrivato due giorni fa attraverso i canali social dello stesso paroliere. “Mettersi in gioco aiuta a vivere meglio“, il messaggio che ha voluto ...

