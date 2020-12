GF Vip | Codacons contro il sipario “hot” di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 30 novembre 2020) Nuove grane al Grande Fratello Vip: un siparietto piccante dinel mirino del, associazione per la tutela dei consumatori che, dopo quanto andato in onda, si è rivolta al conduttore del reality con una precisa richiesta. GF Vip,il reality perLa “coppia”non smette di catturare un buon bagaglio di curiosità, ma anche di critiche. L’ultima di queste arriva dal, che dalle colonne di Nuovo ha lanciato la sua posizione contraria a un siparietto andato in onda nel reality. A far scattare l’intervento dell’associazione dei consumatori, come riporta Il Messaggero, ...