George Clooney ricorda la proposta di matrimonio ad Amal | Sono stato in ginocchio per 20 minuti

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 30 novembre 2020)il lungo tempo impiegato daprima di accettare la suadi, mentre lui era inad aspettare. Da sciupafemmine a uomo di casa il passo è breve per, da qualche anno felicemente accasato conAlamuddin e padre di due gemelli. L'attorela fatidicadiall'avvocatessa libanese svelando di essereinper ben venti. In un'intervista con CBS Sunday Morning,ha parlato del cambiamento epocale nella sua vita provocato dal: "Non c'è ...