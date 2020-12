Formula 1 - Grosjean sta bene, ma al suo posto ci sarà Fittipaldi (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo il terribile incidente di ieri, nel corso del primo giro del Gran Premio del Bahrain, Romain Grosjean ha inviato un video messaggio a tutti gli appassionati di Formula 1 direttamente dall'ospedale militare di Manama, dov'è tutt'ora ricoverato per curare le ustioni a mani e caviglie. Romain sorride alla vita. "Ciao a tutti, volevo solo dire che sto bene... beh, più o meno bene", ha esordito Grosjean nel video pubblicato sui social. "Non ero stato un sostenitore dell'halo, ma penso che sia la cosa più grande che abbiamo portato in Formula 1: senza quello, non potrei parlarvi oggi. Grazie a tutto il personale medico, in pista e qui in ospedale, spero di potervi scrivere presto dei messaggi e dirvi come sta andando". Domani uscirà dall'ospedale. Non è ancora chiaro se Romain potrà ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo il terribile incidente di ieri, nel corso del primo giro del Gran Premio del Bahrain, Romainha inviato un video messaggio a tutti gli appassionati di1 direttamente dall'ospedale militare di Manama, dov'è tutt'ora ricoverato per curare le ustioni a mani e caviglie. Romain sorride alla vita. "Ciao a tutti, volevo solo dire che sto... beh, più o meno", ha esorditonel video pubblicato sui social. "Non ero stato un sostenitore dell'halo, ma penso che sia la cosa più grande che abbiamo portato in1: senza quello, non potrei parlarvi oggi. Grazie a tutto il personale medico, in pista e qui in ospedale, spero di potervi scrivere presto dei messaggi e dirvi come sta andando". Domani uscirà dall'ospedale. Non è ancora chiaro se Romain potrà ...

SkySportF1 : ?? BOTTO VIOLENTISSIMO AL VIA (giro 2/57 ??) Coinvolto Grosjean, uscito dalla macchina divisa in due Il LIVE ?… - Tg3web : Pauroso incidente alla partenza del Gran Premio di Formula Uno in Bahrein. Va a fuoco la vettura di Grosjean che es… - SkySportF1 : Dall'ospedale di Manama arriva il primo messaggio di #Grosjean dopo l'incidente: svelata anche la velocità dell'imp… - sportli26181512 : F1, Haas annuncia: Pietro Fittipaldi sostituirà Grosjean il prossimo weekend a Sakhir: Con un comunicato ufficiale,… - dinoadduci : Incidente Grosjean, da Senna a Niki Lauda: i 13 botti più drammatici in F1 -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Grosjean HTTP/1.1 Server Too Busy