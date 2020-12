Dayane Mello, pronta ad abbandonare il GF Vip: l’amara decisione (Di lunedì 30 novembre 2020) Dayane Mello sembra essere pronta ad abbandonare per sempre il GF Vip. La modella sembra aver preso la sua decisione definitiva. Lunedì scorso il conduttore del “Grande Fratello Vip“, Alfonso Signorini, ha preannunciato ai concorrenti che l’edizione non terminerà più a dicembre come previsto inizialmente, ma a febbraio e ha lasciato loro la decisione più L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 30 novembre 2020)sembra essereadper sempre il GF Vip. La modella sembra aver preso la suadefinitiva. Lunedì scorso il conduttore del “Grande Fratello Vip“, Alfonso Signorini, ha preannunciato ai concorrenti che l’edizione non terminerà più a dicembre come previsto inizialmente, ma a febbraio e ha lasciato loro lapiù L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : #GFVIP, Adua Del Vesco e Dayane Mello sparlano di Tommaso e Francesco: 'quando li vedo insieme mi viene il vomito'… - jes_andreoli : RT @impasticcata: tommaso pensa che entri iconize ma non sa che dayane mello gli ha distrutto quella carriera spicciola che aveva ?? #gfvip… - ccaarmencita : RT @impasticcata: tommaso pensa che entri iconize ma non sa che dayane mello gli ha distrutto quella carriera spicciola che aveva ?? #gfvip… - r0ckyoursoul : oggi come dayane mello infatti dopo ieri mi dà fastidiu anche la voce di Istefania #gfvip - BITCHYFit : Dayane Mello abbandonerà il GF Vip: la modella spiega il motivo -