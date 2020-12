Chi è Massimo Cannoletta? Il campione de L’Eredità ha vinto un montepremi da capogiro (Di lunedì 30 novembre 2020) L’Eredità è il programma serale che ormai da tempo intrattiene il pubblico su Rai 1. Il quiz show condotto da Flavio Insinna prevede la sfida fra i vari concorrenti che con diverse prove arrivano alla parte finale del gioco ovvero “La Ghigliottina“. Il volto che è diventato familiare al pubblico è quello di Massimo Cannoletta, il campione del programma. Infatti il concorrente ha contato 25 presenze ne “L’Eredità” e nella puntata del 29 novembre ha portato a casa un montepremi del valore complessivo di 185mila euro. Ma chi è e cosa fa nella vita Massimo Cannoletta? Conosciamolo meglio insieme. Massimo Cannoletta, campione de L’Eredità, ecco chi è Massimo ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 30 novembre 2020)è il programma serale che ormai da tempo intrattiene il pubblico su Rai 1. Il quiz show condotto da Flavio Insinna prevede la sfida fra i vari concorrenti che con diverse prove arrivano alla parte finale del gioco ovvero “La Ghigliottina“. Il volto che è diventato familiare al pubblico è quello di, ildel programma. Infatti il concorrente ha contato 25 presenze ne “” e nella puntata del 29 novembre ha portato a casa undel valore complessivo di 185mila euro. Ma chi è e cosa fa nella vita? Conosciamolo meglio insieme.de, ecco chi è...

