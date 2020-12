Brutte notizie: il MALTEMPO picchierà duro e a lungo (Di lunedì 30 novembre 2020) L’autunno è la stagione delle piogge e su ciò – perdonate il gioco di parole – non ci piove. Chi ha più anni sulle spalle si renderà conto che è cambiato: prima pioveva sì, ma erano piogge benevole che arrivavano dall’Oceano Atlantico. Poi tutto è cambiato. Le estati sono diventate roventi, il Mediterraneo è diventato una bomba a orologeria a causa del calore in eccesso, le perturbazioni autunnali si sono trasformate in veri e propri cicloni mediterranei. Ne abbiamo avuto una riprova, semmai ce ne fosse bisogno, nel fine settimana allorquando l’affondo depressionario iberico si è tramutato un vortice devastante. Le notizie provenienti dalla Sardegna le conoscete tutti, notizie che non avremmo mai voluto ascoltare ma l’entità dei fenomeni era stata ampiamente prevista e le proiezioni modellistiche si sono tramutate nella triste realtà. Prime due ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 30 novembre 2020) L’autunno è la stagione delle piogge e su ciò – perdonate il gioco di parole – non ci piove. Chi ha più anni sulle spalle si renderà conto che è cambiato: prima pioveva sì, ma erano piogge benevole che arrivavano dall’Oceano Atlantico. Poi tutto è cambiato. Le estati sono diventate roventi, il Mediterraneo è diventato una bomba a orologeria a causa del calore in eccesso, le perturbazioni autunnali si sono trasformate in veri e propri cicloni mediterranei. Ne abbiamo avuto una riprova, semmai ce ne fosse bisogno, nel fine settimana allorquando l’affondo depressionario iberico si è tramutato un vortice devastante. Leprovenienti dalla Sardegna le conoscete tutti,che non avremmo mai voluto ascoltare ma l’entità dei fenomeni era stata ampiamente prevista e le proiezioni modellistiche si sono tramutate nella triste realtà. Prime due ...

