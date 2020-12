Atalanta, Gasperini: «Impossibile parlare di Scudetto. Gollini? Ecco come sta» (Di lunedì 30 novembre 2020) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Champions League contro il Midtjylland Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Champions League contro il Midtjylland. MIDTJYLLAND – «L’Atalanta non ha mai preso sotto gamba nessuna avversaria. Il Midtjylland ha messo in difficoltà il Liverpool anche se non ha fatto punti nel girone». CALENDARIO FITTO – «Con il Verona le cose sono andate meno bene ma per un’ora la prestazione è stata convincente. Dopo il lockdown giocavamo tutti ogni tre giorni in campionato, adesso le cose sono diverse, si giocano partite tirate tutte le settimane e questo toglie energie e concentrazione. Senza pubblico poi è tutto diverso. Contro Spezia e ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Champions League contro il Midtjylland Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Champions League contro il Midtjylland. MIDTJYLLAND – «L’non ha mai preso sotto gamba nessuna avversaria. Il Midtjylland ha messo in difficoltà il Liverpool anche se non ha fatto punti nel girone». CALENDARIO FITTO – «Con il Verona le cose sono andate meno bene ma per un’ora la prestazione è stata convincente. Dopo il lockdown giocavamo tutti ogni tre giorni in campionato, adesso le cose sono diverse, si giocano partite tirate tutte le settimane e questo toglie energie e concentrazione. Senza pubblico poi è tutto diverso. Contro Spezia e ...

