“Una tragedia nella tragedia” Valeria Marini in lacrime a Verissimo | viene fuori tutto il suo dolore

(Di domenica 29 novembre 2020) Si è fatto conoscere come produttore cinematografico e regista. Poi, dopo essere entrato in confidenza, ha detto di essere un broker particolarmente esperto in investimenti online e criptovalute. Spiegava che i suoi affari erano in grado di fruttare in poco tempo molto denaro. Il piano era semplice: bastava anticipare una somma rilevante e lasciare farea lui e a un suo socio. In realtà, secondo la procura di Roma, si trattava di un imbroglio. L’uomo che avrebbe proposto la truffa è Giuseppe Milazzo, una carriera come produttore cinematografico principalmente di film indipendenti e avrebbe raggirato Gianna Orrù, la mmama di. Nel giro di poco tempo avrebbe convinto la donna a investire con lui più di 335mila euro. I soldi non si sono moltiplicati ma volatilizzati. E anche lasarebbe stata ...