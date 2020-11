Ultime Notizie Roma del 29-11-2020 ore 08:10 (Di domenica 29 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione l’informazione capella Luigi in studio si lavora al nuovo dpcm per il 4 dicembre ristorante chiusi a Natale e Santo Stefano conferma del coprifuoco dalle 22 alle 6 in tutta Italia negozi aperti fino alle 22 e blocco della mobilità tra tutte le regioni con deroghe per residenti queste alcune delle misure del nuovo dpcm che il governo vuole varare appunto dicembre da domenica Lombardia Piemonte e Calabria saranno zone arancioni Liguria e Sicilia Gialle La RT Nazionale scende al 1:08 % bufera sull’ipotesi della De Micheli per la scuola anche di domenica gli Stati Uniti superano quota 13 milioni di contagi dall’inizio della pandemia di covid con un milione di registrati sono negli ultimi sei giorni ed è record di casi giornalieri in Messicooltre 12000 Cala l’aumento dei contagi in Europa le reti nel Regno Unito scende ... Leggi su romadailynews (Di domenica 29 novembre 2020)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione l’informazione capella Luigi in studio si lavora al nuovo dpcm per il 4 dicembre ristorante chiusi a Natale e Santo Stefano conferma del coprifuoco dalle 22 alle 6 in tutta Italia negozi aperti fino alle 22 e blocco della mobilità tra tutte le regioni con deroghe per residenti queste alcune delle misure del nuovo dpcm che il governo vuole varare appunto dicembre da domenica Lombardia Piemonte e Calabria saranno zone arancioni Liguria e Sicilia Gialle La RT Nazionale scende al 1:08 % bufera sull’ipotesi della De Micheli per la scuola anche di domenica gli Stati Uniti superano quota 13 milioni di contagi dall’inizio della pandemia di covid con un milione di registrati sono negli ultimi sei giorni ed è record di casi giornalieri in Messicooltre 12000 Cala l’aumento dei contagi in Europa le reti nel Regno Unito scende ...

