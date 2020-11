Tragedia della strada: ragazza di 15 anni muore, gli amici sono gravi e non lo sanno (Di domenica 29 novembre 2020) gravissimo incidente stradale in Trentino, muore una ragazza di 15 anni, gravissimo un amico, feriti altri due giovani. Una manovra azzardata, una disattenzione: non ci sono segni nè di frenata nè di collisione con altri veicoli sull’auto che si è ribaltata più volte causando la morte di una ragazza di 15 anni. Erano in quattro in macchina e gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto fatale. Un amico della giovane vittima – probabilmente il guidatore – è gravissimo in ospedale, altri due ragazzi sono gravi ma non rischiano la vita. Un incidente terribile: la scena che si è presentata ai primi soccorrittori ... Leggi su chenews (Di domenica 29 novembre 2020)ssimo incidentele in Trentino,unadi 15ssimo un amico, feriti altri due giovani. Una manovra azzardata, una disattenzione: non cisegni nè di frenata nè di collisione con altri veicoli sull’auto che si è ribaltata più volte causando la morte di unadi 15. Erano in quattro in macchina e gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto fatale. Un amicogiovane vittima – probabilmente il guidatore – èssimo in ospedale, altri due ragazzima non rischiano la vita. Un incidente terribile: la scena che si è presentata ai primi soccorrittori ...

