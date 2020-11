Traffico Roma del 29-11-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 novembre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazione ultimo appuntamento con informazione sulla viabilità delho nessuna novità di rilievo ilsul Raccordo Anulare sulle altre arterie della città si mangia regolare ovunque resta qualche problema per un incidente incidente segnalato dalla polizia locale lungo la Tuscolana all’altezza di via stilone dove ci sono incolonnamenti altro incidente sulla Tiburtina in prossimità di via del Casale di San Basilio con brevi Code in direzione del centro per quanto riguarda le altre notizie Dovrebbero terminare lunedì lavori in via di Torrevecchia la strada resta chiusa tra via Dei Cristofori e via Pietro Adami alla Gianicolense ancora chiusa per lavori via Fonteiana tra Piazza Fonteiana via Innocenzo decimo deviazioni locali trasporto pubblico ricordiamo che su richiesta della Questura di ...