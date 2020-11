Tradisce e poi uccide compagna, la madre: “era lei che lo trattava come un cane” (Di domenica 29 novembre 2020) La brutale vicenda di Roveredo, con una giovane donna uccisa dal marito che pensava la tradiva, assume assurdi toni. Aurelia assassinio (Facebook)L’orribile assassinio di Aurelia Laurenti, di 32 anni, uccisa dal marito Giuseppe Forciniti di 33 anni, si riempie di particolari spesso assurdi. La giovane donna, aveva raccontato il padre di lei, non tradiva suo marito, ma era invece il marito a tradirla. Lei aveva scoperto tutto e di fatto voleva lasciarlo. Era anche andata a vivere con i genitori, ma per il bene dei figli è ritornata da lui. Ma è stato peggio, perchè lui l’ha ammazzata con una tale violenza. Giuseppe ha prima provato a difendersi, dicendo che un ladro era entrato in casa ed aveva aggredito la moglie ma poi ha confessato l’orrendo omicidio. La madre dei suoi figli, uccisa con brutale violenza. Ed oggi, la madre di lui ... Leggi su chenews (Di domenica 29 novembre 2020) La brutale vicenda di Roveredo, con una giovane donna uccisa dal marito che pensava la tradiva, assume assurdi toni. Aurelia assassinio (Facebook)L’orribile assassinio di Aurelia Laurenti, di 32 anni, uccisa dal marito Giuseppe Forciniti di 33 anni, si riempie di particolari spesso assurdi. La giovane donna, aveva raccontato il padre di lei, non tradiva suo marito, ma era invece il marito a tradirla. Lei aveva scoperto tutto e di fatto voleva lasciarlo. Era anche andata a vivere con i genitori, ma per il bene dei figli è ritornata da lui. Ma è stato peggio, perchè lui l’ha ammazzata con una tale violenza. Giuseppe ha prima provato a difendersi, dicendo che un ladro era entrato in casa ed aveva aggredito la moglie ma poi ha confessato l’orrendo omicidio. Ladei suoi figli, uccisa con brutale violenza. Ed oggi, ladi lui ...

