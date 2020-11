Sandro Abate | la sconfitta di Pescara costa caro | esonerato Lopez

(Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Fabiannon è più il tecnico dellaAvellino. Deleteria larimediata sabato pomeriggio (6-2) contro la Colormax. Ecco l’annuncio della società irpina: “L’AsdAvellino comunica l’interruzione del rapporto di collaborazione con mister Fabian. Questa società ringrazia misterper l’impegno speso in questi mesi al fianco della squadra e del club e gli augura le migliori fortune personali e professionali”. Laattualmente occupa il terzo posto in classifica a -5 dalla capolista Acqua&Sapone. Nelle prossime ore è atteso il nome del nuovo allenatore della...

La Sandro Abate interrompe la sua striscia positiva: in casa della Colormax Pescara la compagine irpina perde malamente per 6-2. L’andamento della gara, però, è stato tutt’altro che scontato: infatti ...COLORMAX PESCARA-SANDRO ABATE AVELLINO (1-2 p.t.) COLORMAX PESCARA: Mazzocchetti, Paulinho, Andrè, Leandro, Coco, Arroyo, Santacroce, Ferraioli, Scarinci, Papalinetti, Agostinelli, De Luca. All. Palus ...