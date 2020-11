Rt in 4 province toscane troppo alto. Massa Carrara torna "il caso" (Di domenica 29 novembre 2020) Tutte le province della Toscana fra le 39 in Italia con i livelli maggiori di contagio l'11 novembre. Ma questa volta non è colpa delle seconde case Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 29 novembre 2020) Tutte ledella Toscana fra le 39 in Italia con i livelli maggiori di contagio l'11 novembre. Ma questa volta non è colpa delle seconde case

Scuola, la mappa dei rientri regione per regione. L’incognita del ritorno in presenza dopo Natale

Nonostante le regole stabilite dal Dpcm del 3 dicembre scorso in base al grado di allerta (rosso, arancione e giallo) i governatori hanno stabilito eccezioni, limiti e aperture ad hoc ...

