Renato Zero contro la violenza sulle donne: "Uscite di casa, denunciate" (Di domenica 29 novembre 2020) Renato Zero contro la violenza sulle donne: "Non siate omertosi" <> on May 14, 2011 in Milan, Italy."Voglio puntualizzare un fatto importante, secondo me, avvengono queste unioni dove per una sorta di complesso d'inferiorità, di insicurezze, tendono a fare cerchio intorno alla coppia medesima" spiega Renato Zero, notando come poi per le donne è difficile trovare qualcuno con cui parlare. "La donna rinuncia, non volontariamente, alla comunicazione con le amiche, i famigliari. – ha detto il cantante – Le donne non riescono ad arrivare al telefono, perché sono così soggiogate, da non poterlo fare" spiegando come chi gli sta intorno, i vicini, gli amaci devono intervenire. "Quando si vede una ...

