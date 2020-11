Regno Unito: finge il cancro per raccogliere denaro per il matrimonio (Di domenica 29 novembre 2020) Una donna ha finto una diagnosi terminale di cancro per indurre amici e sostenitori da tutto il mondo a pagare migliaia di sterline per il suo matrimonio da sogno. La scaltra bufala ha visto la sanissima Toni Standen, 29 anni, radersi la testa, rilasciare diverse interviste emozionanti sui giornali e persino arrivare a simulare la propria morte online. Raccontava con dovizia di dettagli agli amici che il cancro si era diffuso in tutto il corpo, e ha detto che voleva che suo padre, Derek, fosse in grado di accompagnarla lungo il corridoio il giorno del suo matrimonio. Quello con il cancro era in realtà proprio il padre. Ciò li ha spinti a lanciare una pagina GoFundMe per raccogliere i fondi per dare alla Standen e al suo partner James “il matrimonio che ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 29 novembre 2020) Una donna ha finto una diagnosi terminale diper indurre amici e sostenitori da tutto il mondo a pagare migliaia di sterline per il suoda sogno. La scaltra bufala ha visto la sanissima Toni Standen, 29 anni, radersi la testa, rilasciare diverse interviste emozionanti sui giornali e persino arrivare a simulare la propria morte online. Raccontava con dovizia di dettagli agli amici che ilsi era diffuso in tutto il corpo, e ha detto che voleva che suo padre, Derek, fosse in grado di accompagnarla lungo il corridoio il giorno del suo. Quello con ilera in realtà proprio il padre. Ciò li ha spinti a lanciare una pagina GoFundMe peri fondi per dare alla Standen e al suo partner James “ilche ...

