Maradona | Bruno Conti in ginocchio davanti al murales di Diego | applaudito ai Quartieri Spagnoli

(Di domenica 29 novembre 2020)ha portato l’omaggio della Roma aArmandoa Napoli. L’ex campione, ora dirigente del settore giovanile del club giallorosso, ha fatto visita in via De Deo, nei, dove c’è il grandedi, divenuto uno degli ‘altari’ di questi giorni di lutto a Napoli.ha portato una composizione con al centro un dieci composto con i fiori bianchi.è stato accolto con un applauso dai tanti napoletani che erano nella piazzetta e dopo aver deposto i fiori si è inginocchiato per una preghieraal. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

SerieA : Bruno Conti e la @OfficialASRoma omaggiano #Maradona ?? - repubblica : Il miracolo di Maradona, il Napoli e la Roma fanno la pace: Bruno Conti ai Quarteri spagnoli con una corona di fiori - RaiSport : ?? Bruno #Conti ha omaggiato #DiegoArmandoMaradona a #Napoli Il dirigente giallorosso ha fatto visita in via De De… - HPICATTO : RT @OfficialASRoma: Il commovente omaggio di Bruno Conti e dell’#ASRoma a Diego Armando Maradona ?? - shn_yksl : RT @OfficialASRoma: Il commovente omaggio di Bruno Conti e dell’#ASRoma a Diego Armando Maradona ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona Bruno

Due numeri dieci, due miti. Uno scomparso, Maradona, l’altro c’è ancora ma non gioca più, Totti. Infiniti e sempre presenti per tutti, oltre la loro vita. Oggi uniti da ...Bruno Conti ha portato l’omaggio della Roma a Diego Armando Maradona a Napoli. L’ex campione, ora dirigente del settore giovanile del club giallorosso, ha fatto visita in via De Deo, nei Quartieri Spa ...