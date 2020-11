Loris Stival | il gesto di Veronica Panarello a 6 anni dall’omicidio

Leggi su yeslife

(Di domenica 29 novembre 2020) L’avvocato diha parlato della reazione della sua assistita in occasione del sestoversario della morte del figlio. Era il 29 novembre 2014 quando i telegiornali aprirono le loro edizioni serali con una notizia che trascinò l’intero Paese in una spirale di dolore. Il corpo di un bambino era stato rinvenuto in una L'articolo proviene da YesLife.it.