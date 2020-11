LIVE Biathlon | 7 | 5 km Kontiolahti in DIRETTA | vince Oeberg | Wierer e Vittozzi pagano sugli sci

Leggi su oasport

(Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41 Al momento Dorotheaè 20ma, 23ma Lisa. 14.38 Pazzesche le svedesi. Magnusson è terza dopo il primo poligono! La gara non è ancora finita… 14.37 Al momento Dorotheaha il 30° temposci a 58? dail 33° a 1’02”. 14.34 La francese Chloe Chevalier è ottava all’arrivo.scivola in 19ma posizione, 22ma. 14.32 Al momento Sanfilippo (8/10) è 49ma a 2’30”, Gontier (8/10) 51ma a 2’34”. 14.31 Gara non brillante per le azzurresci. Il problema è una condizione ancora non ottimale, servirà qualche settimana per entrare in forma. Il problema è che le avversarie non aspettano… 14.28 La situazione. ...