La pandemia in Grey's Anatomy 17, come la serie sta trattando il Covid e perché ci riesce bene (Di domenica 29 novembre 2020) All'inizio l'idea che la pandemia fosse raccontata nella serie ha diviso molti, soprattutto perché affrontare un fenomeno che è in corso e che non ha ancora una conclusione visibile all'orizzonte rischia di creare una sceneggiatura sospesa e costretta ad inseguire gli eventi, eppure il racconto della pandemia in Grey's Anatomy 17 dovrebbe convincere anche gli scettici, almeno finora. Molti storceranno il naso all'idea che Meredith Grey debba affrontare l'ennesima tragedia nella sua vita: dopo le bombe nelle cavità toraciche dei pazienti, le sparatorie in ospedale, gli annegamenti, gli incidenti aerei e i cesarei durante un blackout e le aggressioni e i lutti e i distacchi subiti, che l'eroina della serie si sia beccata pure la malattia del secolo è un'esasperazione ...

