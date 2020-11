FirenzePost : Inps: aumentano lavoratori e pensionati stranieri, sono quasi 4 milioni - ADM_assdemxmi : RT @RedattoreSocial: In Italia oltre 3,3 milioni di lavoratori stranieri attivi, aumentano i pensionati. I dati del nuovo osservatorio Inps… - RedattoreSocial : In Italia oltre 3,3 milioni di lavoratori stranieri attivi, aumentano i pensionati. I dati del nuovo osservatorio I… -

Ultime Notizie dalla rete : Inps aumentano

Ottopagine

Il Reddito di cittadinanza attivato in Italia da Aprile dello scorso anno così com’è non va più bene. Non ci sono i risultati sul fronte dell’occupazione e ci sono tanti problemi per l’assegnazione a ...Secondo l’ultimo osservatorio, nel 2019 il numero di stranieri conosciuti all’INPS, e’ pari a 3.816.354, dicui 3.304.583 lavoratori (86,6%), 252.276 pensionati (6,6%) e 259.495 ...