Il Bologna supera di misura il Crotone | decide Soriano

Leggi su ildenaro

(Di domenica 29 novembre 2020)(ITALPRESS) – Con una rete di, giunta nel finale del primo tempo, ilbatte meritatamente unbello ma per nulla concreto. Sprint iniziale del team calabrese che, al 3?, sfonda in fase offensiva con Messias che in area, defilato sulla destra, scarica una conclusione potente ma il pallone finisce di poco fuori. Al 10? anche il Dall’Ara omaggia Maradona. L’arbitro Serra ferma il gioco e sul display dello stadio compare un’immagine del campione argentino con la maglia del Napoli; gli applausi delle squadre e delle rispettive panchine risuonano scroscianti. Al 16?, ilprova a far male ai calabresi conche, servito da Orsolini, al momento della conclusione a rete viene disturbato dall’intervento salvifico di Vulic. La gara stenta a decollare ...