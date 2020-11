GF Vip | Cristiano Malgioglio lunedì nella Casa | il consiglio a Signorini

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 29 novembre 2020) Sembra arrivato finalmente il momento:torneràdel Grande Fratello Vip. È lo stesso cantante ad annunciarlo con un post su Instagram, spiegando anche in parte le motivazioni che lo hanno spinto a rimettersi in gioco nel reality. Gli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip stanno vivendo tempi burrascosi, specialmente dopo l’annuncio del proseguimento della trasmissione fino a febbraio. Gli animi sono caldi, e alcuni gieffini hanno ponderato un’uscita anticipata. L’entrata di, con la sua consueta ventata di allegria, non può che fare bene ai concorrenti provati.al Grande Fratello Vip Il cantante lo ha annunciato su Instagram, confermando ...