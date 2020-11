F1, quando riparte il GP del Bahrain? La griglia di partenza dopo l’incidente di Grosjean e quanti giri mancano (Di domenica 29 novembre 2020) Il Gran Premio del Bahrain è al momento sospeso in seguito al bruttissimo incidente occorso a Romain Grosjean. Il francese di casa Haas è rimasto vittima di un violentissimo impatto con le barriere all’uscita di curva 3 dopo un contatto con il russo Daniil Kvyat (AlphaTauri). L’alfiere di casa Haas è stato portato all’ospedale militare di Manama per accertamenti dopo una situazione che poteva rivelarsi tragica. I commissari stanno completando i lavori per ripristinare il circuito di Sakhir che ospita in questo week-end il quindicesimo atto del Mondiale di F1 2020. Sono stati disputati solo 2 dei 57 passaggi previsti. La competizione riprenderà alle 16.35 italiane. La modalità della ripartenza è a discrezione di Michael Masi, il direttore di corsa della massima formula. L’australiano potrebbe decidere ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) Il Gran Premio delè al momento sospeso in seguito al bruttissimo incidente occorso a Romain. Il francese di casa Haas è rimasto vittima di un violentissimo impatto con le barriere all’uscita di curva 3un contatto con il russo Daniil Kvyat (AlphaTauri). L’alfiere di casa Haas è stato portato all’ospedale militare di Manama per accertamentiuna situazione che poteva rivelarsi tragica. I commissari stanno completando i lavori per ripristinare il circuito di Sakhir che ospita in questo week-end il quindicesimo atto del Mondiale di F1 2020. Sono stati disputati solo 2 dei 57 passaggi previsti. La competizione riprenderà alle 16.35 italiane. La modalità dellanza è a discrezione di Michael Masi, il direttore di corsa della massima formula. L’australiano potrebbe decidere ...

Ultime Notizie dalla rete : quando riparte SALERNITANA - Primavera 2: ecco quando riparte il campionato tuttosalernitana.com Catanzaro, in attesa di poter ripartire il Teatro Politeama festeggia 18 anni di attività

Il Teatro Politeama “Mario Foglietti” di Catanzaro festeggia la maggiore età: era il 29 novembre 2002 quando la struttura disegnata dall’architetto Portoghesi fu ufficialmente inaugurata con la messa ...

Acquedolci, Granata: “Senza pubblico non ha senso. Meglio ripartire nel 2021”

L’Acquedolci vuole continuare a scrivere la storia. Soltanto l’aumento dei contagi, e il susseguente stop ai campionati dilettantistici, hanno impedito alla terribile matricola biancoverde di mietere ...

