Effetto "patrimoniale". Pd prende le distanze, M5s e Iv fanno muro, la destra insorge (Di domenica 29 novembre 2020) La “bomba” patrimoniale è contenuta in un emendamento alla legge di bilancio firmato da deputati di Leu e del Pd e chiede l’abolizione dell’Imu e dell’imposta di bollo sui conti correnti e di deposito titoli, per sostituirle con un’aliquota progressiva minima dello 0,2% “sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500 mila euro”. I primi firmatari sono Nicola Fratoianni, che fa parte della componente di Sinistra Italiana in Leu, e Matteo Orfini, della minoranza Pd. La strada di questo emendamento appare sbarrata però dalle reazioni della maggioranza, ancor prima che dall’insorgere delle opposizioni. “La proposta che avanziamo vuole mettere ordine in un sistema fiscale irrazionale” spiega Nicola Fratoianni sul Manifesto chiedendo che si apra una discussione vera, “le tasse vanno abbassate? Si per i ceti ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 29 novembre 2020) La “bomba”è contenuta in un emendamento alla legge di bilancio firmato da deputati di Leu e del Pd e chiede l’abolizione dell’Imu e dell’imposta di bollo sui conti correnti e di deposito titoli, per sostituirle con un’aliquota progressiva minima dello 0,2% “sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500 mila euro”. I primi firmatari sono Nicola Fratoianni, che fa parte della componente di Sinistra Italiana in Leu, e Matteo Orfini, della minoranza Pd. La strada di questo emendamento appare sbarrata però dalle reazioni della maggioranza, ancor prima che dall’re delle opposizioni. “La proposta che avanziamo vuole mettere ordine in un sistema fiscale irrazionale” spiega Nicola Fratoianni sul Manifesto chiedendo che si apra una discussione vera, “le tasse vanno abbassate? Si per i ceti ...

«Il periodo è quello che è ed è giusto che chi ha di più dia di più», ci spiega il parlamentare, «togli le altre tasse sul patrimonio e ne introduci una unica. Certo, bisognerà vedere l'effetto del ...

Oggi però il punto è diventato ineludibile e da più parti ci si interroga su quali misure economiche debbano essere prese per riparare ai danni causati dall’epidemia e dal lockdown, parziale o totale.

