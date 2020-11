Colesterolo: acido bempedoico aiuta le donne (Di domenica 29 novembre 2020) acido bempedoico riduce il Colesterolo in entrambi i sessi, con percentuali maggiori nelle donne secondo due analisi presentate al Congresso AHA 2020 In Europa le malattie cardiovascolari causano una percentuale maggiore di decessi tra le donne (51%) rispetto agli uomini (42%) uccidendo il doppio delle donne rispetto a tutte le forme di cancro messe insieme;… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 29 novembre 2020)riduce ilin entrambi i sessi, con percentuali maggiori nellesecondo due analisi presentate al Congresso AHA 2020 In Europa le malattie cardiovascolari causano una percentuale maggiore di decessi tra le(51%) rispetto agli uomini (42%) uccidendo il doppio dellerispetto a tutte le forme di cancro messe insieme;… L'articolo Corriere Nazionale.

Acido bempedoico riduce il colesterolo in entrambi i sessi, con percentuali maggiori nelle donne secondo due analisi presentate al Congresso AHA 2020 In Europa le malattie cardiovascolari causano u ...

I risultati di due analisi aggregate dei trial clinici di Fase III hanno dimostrato l’efficacia dell’acido bempedoico nella riduzione del colesterolo LDL nei pazienti di entrambi i sessi, con un’evide ...