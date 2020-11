Chi è Anima: Il vincitore del Gold Button (Di domenica 29 novembre 2020) Anima è un noto Youtuber, molto gettonato dagli adolescenti e vincitore di un riconoscimento molto importante il “Gold Button” (Il bottone d’oro). Il Gold Button è un riconoscimento ufficiale dato da YouTube per i canali più popolari all’interno della piattaforma e precisamente consegnato a quei Youtuber che superano con i loro video, 1 milione di iscritti. E’ realizzato in ottone placcato oro ed è una sorta di placca di metallo con il nome del canale in rilievo. Anima, Youtuber che crea la sua carriera Anima è il nickname di un ragazzo di soli 25 anni, Sascha Burci, che ha creato la carriera sul suo passatempo, il mondo dei videogiochi, condividendo gameplay e soluzioni in modo divertente e ottenendo un gran numero di follower in poco tempo. Può ... Leggi su gamerbrain (Di domenica 29 novembre 2020)è un noto Youtuber, molto gettonato dagli adolescenti edi un riconoscimento molto importante il “” (Il bottone d’oro). Ilè un riconoscimento ufficiale dato da YouTube per i canali più popolari all’interno della piattaforma e precisamente consegnato a quei Youtuber che superano con i loro video, 1 milione di iscritti. E’ realizzato in ottone placcato oro ed è una sorta di placca di metallo con il nome del canale in rilievo., Youtuber che crea la sua carrieraè il nickname di un ragazzo di soli 25 anni, Sascha Burci, che ha creato la carriera sul suo passatempo, il mondo dei videogiochi, condividendo gameplay e soluzioni in modo divertente e ottenendo un gran numero di follower in poco tempo. Può ...

