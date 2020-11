CFR Cluj-CSKA Sofia: probabili formazioni e tv (Di domenica 29 novembre 2020) Giovedì 3 dicembre 2020 alle 21.00 allo Stadionul Dr. Constantin R?dulescu si disputerà CFR Cluj-CSKA Sofia, gara valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. L’attuale classifica del gruppo A è: Roma 10, Young Boys 7, CFR Cluj 4, CSKA Sofia 1. Nel match di andata il Cluj ha battuto 2 a 0 il CSKA Sofia. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata il CFR Cluj ha subito una sconfitta per 2 a 0 da parte della Roma, vittoriosa grazie alla punizione deviata da Debeljuh e al rigore di Vereotut. Il CSKA Sofia è stato battuto per 1 a 0 dallo Young Boys con gol di Nsame. Entrambe le squadre nei rispettivi campionati occupano la terza posizione: i romeni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 29 novembre 2020) Giovedì 3 dicembre 2020 alle 21.00 allo Stadionul Dr. Constantin R?dulescu si disputerà CFR, gara valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. L’attuale classifica del gruppo A è: Roma 10, Young Boys 7, CFR4,1. Nel match di andata ilha battuto 2 a 0 il. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata il CFRha subito una sconfitta per 2 a 0 da parte della Roma, vittoriosa grazie alla punizione deviata da Debeljuh e al rigore di Vereotut. Ilè stato battuto per 1 a 0 dallo Young Boys con gol di Nsame. Entrambe le squadre nei rispettivi campionati occupano la terza posizione: i romeni ...

