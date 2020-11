Beppe Grillo | Elevato in soffitta

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 29 novembre 2020) Da Pippo a Pippo. L’alfa e l’omega dihanno un nome, e un cognome: Baudo. È stato il Pippo nazionale a strappare da un anonimato di successo Giuseppe, allora detto artisticamente Giusè, dopo averlo sopportato per due ore, unico spettatore in una platea genovese del ’77, e a gettarlo nel grande corpo mistico e fantastico della Rai tv degli anni ’80. È oggi lo stesso Baudo ad avere qualche riserva sul rewind. “Lo capisco, vorrebbe ritrovare se stesso, ma guardate che nella vita non si torna indietro facilmente”. Già perché il più influente comico italiano del quarantennio si sarebbe stancato una volta per tutte della politica e vorrebbe tornare a far ridere, addirittura sugli schermi. C’è da capirlo. A forza di passi di lato, da presidente a capo politico a garante del Movimento 5 stelle, l’- ...