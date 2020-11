BANDO PERIFERIE: RIQUALIFICAZIONE DE 'LA PIASTRA' (Di domenica 29 novembre 2020) (Sondrio, 27 novembre 2020) - Un finanziamento da un milione di mezzo di euro e un anno di lavori per riqualificare il condominio "La PIASTRA", l'edificio che più di tutti gli altri identifica il ... Leggi su gazzettadisondrio (Di domenica 29 novembre 2020) (Sondrio, 27 novembre 2020) - Un finanziamento da un milione di mezzo di euro e un anno di lavori per riqualificare il condominio "La", l'edificio che più di tutti gli altri identifica il ...

lillidamicis : IL TRAC è un Centro teatrale diffuso nato dalla sinergia tra le periferie della Regione Puglia, che si fonda su que… - CittaMetroTO : #bandoperiferie #ToPMetro è il piano di interventi che @CittaMetroTO sta realizzando nell'ambito Bando Periferie.… - tiragraffi : Al via il bando ATER per assegnazione 90 locali nelle periferie - agoralazio : Regione Lazio. Al via il bando Ater per assegnare 90 locali nelle periferie romane - quartomiglio : Al via il Bando Ater per l’assegnazione di 90 locali nelle periferie -

Ultime Notizie dalla rete : BANDO PERIFERIE BANDO PERIFERIE: RIQUALIFICAZIONE DE "LA PIASTRA" La Gazzetta di Sondrio Riaccendi il tuo quartiere: locali non residenziali in periferia prezzi ribassati

Il bando mette a disposizione di associazioni e piccoli imprenditori 90 locali commerciali. Il costo di locazione sarà ridotto del 50% per dare un'opportunità ad associazioni e piccoli imprenditori di ...

TRAC: bando per artisti e compagnie teatrali

Il TRAC è un Centro teatrale diffuso nato dalla sinergia tra le periferie della Regione Puglia, che si fonda su questo assunto di partenza: la pratica e la ricerca artistica sono strumenti che incidon ...

Il bando mette a disposizione di associazioni e piccoli imprenditori 90 locali commerciali. Il costo di locazione sarà ridotto del 50% per dare un'opportunità ad associazioni e piccoli imprenditori di ...Il TRAC è un Centro teatrale diffuso nato dalla sinergia tra le periferie della Regione Puglia, che si fonda su questo assunto di partenza: la pratica e la ricerca artistica sono strumenti che incidon ...