Un super-Lautaro, Conte ritrova la sua Inter: secco 3-0 in trasferta contro il Sassuolo (Di sabato 28 novembre 2020) Riscatto Inter: dopo il pesante ko in Champions League contro il Real Madrid, la squadra di Antonio Conte si impone per 3-0 in casa del Sassuolo nell'anticipo della nona giornata del campionato. Una vittoria doppiamente importante, sia sotto l'aspetto del morale che per la classifica. I nerazzurri, infatti, agganciano proprio i neroverdi di Roberto De Zerbi al secondo posto momentaneo in classifica a -2 dal Milan capolista. I gol di Sanchez, l'autogol di Chriches e il tris di Gagliardini condannano alla prima sconfitta stagionale un Sassuolo irriconoscibile, lento e prevedibile nella manovra e spuntato in attacco. In particolare i neroverdi hanno pagato la differenza di stazza fisica soprattutto a metà campo. La miglior Inter della stagione ritrova una ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Riscatto: dopo il pesante ko in Champions Leagueil Real Madrid, la squadra di Antoniosi impone per 3-0 in casa delnell'anticipo della nona giornata del campionato. Una vittoria doppiamente importante, sia sotto l'aspetto del morale che per la classifica. I nerazzurri, infatti, agganciano proprio i neroverdi di Roberto De Zerbi al secondo posto momentaneo in classifica a -2 dal Milan capolista. I gol di Sanchez, l'autogol di Chriches e il tris di Gagliardini condannano alla prima sconfitta stagionale unirriconoscibile, lento e prevedibile nella manovra e spuntato in attacco. In particolare i neroverdi hanno pagato la differenza di stazza fisica soprattutto a metà campo. La migliordella stagioneuna ...

RedazioneFM : #SerieA: L'#Inter riparte, #Sassuolo travolto 3-0! #Lautaro e #Sanchez super - Enry_Inter93 : Tra la palla data da Bastoni e questa giocata di Lautaro stava per venire fuori un super gol - AlexWolf009 : @pisto_gol Rosa poco qualitativa? Non era l'Inter dei super eroi? Ed hanno aggiunto Conte (All), Lukaku, Lautaro, H… - RobyArc69 : @Inter_TV Nicola, parlaci con la tua saccenza sorella prestazione del super #Lautaro . Capisci di calcio tu ohhh se è vero - infoitsport : Inter-Torino 4-2 | Sanchez, Lukaku e Lautaro firmano una super rimonta -

Ultime Notizie dalla rete : super Lautaro Sassuolo-Inter 0-3, dopo la batosta in Champions la reazione dei nerazzurri: super-Lautaro Liberoquotidiano.it Sassuolo-Inter 0-3, dopo la batosta in Champions la reazione dei nerazzurri: super-Lautaro

Migliore in campo, anche senza segnare, Lautaro Martinez. Dentro a cinque minuti dalla fine anche Eriksen, ormai sempre più separato in casa stando alle parole dell'ad Marotta prima della gara ai ...

I voti ufficiali al fantacalcio: la scelta per Lukaku! Super Lautaro, bocciato Djuricic

Tutti i voti per la giornata al fantacalcio, queste sono le scelte della redazione Fantacalcio.it. In aggiornamento nel corso della giornata e completi dopo l’ultima partita, questi sono i voti uffici ...

Migliore in campo, anche senza segnare, Lautaro Martinez. Dentro a cinque minuti dalla fine anche Eriksen, ormai sempre più separato in casa stando alle parole dell'ad Marotta prima della gara ai ...Tutti i voti per la giornata al fantacalcio, queste sono le scelte della redazione Fantacalcio.it. In aggiornamento nel corso della giornata e completi dopo l’ultima partita, questi sono i voti uffici ...