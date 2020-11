Tyson-Jones oggi: orario d’inizio, tv, programma, streaming (Di sabato 28 novembre 2020) oggi, nella notte tra sabato 28 novembre e domenica 29 novembre, andrà in scena uno degli incontri di boxe più attesi degli ultimi anni. Mike Tyson tornerà sul ring a 54 anni suonati, a 15 anni di distanza dalla sua ultima apparizione agonistica. Una delle più grandi icone della storia moderna della nobile arte si rimetterà i guantoni e si appresta a regalare un immenso spettacolo a tutti gli appassionati di questo sport, pronti a gustarsi il nuovo capitolo della saga di uno dei fuoriclasse più discussi e chiacchierati di tutti i tempi. Il ribattezzato Iron Mike affronterà Roy Jones Jr. allo Staples Center di Los Angeles, in una contesa che non mette in palio titoli iridati ma che si preannuncia estremamente spettacolare. Si tratta di un’esibizione, sulla lunghezza degli 8 round da 2 minuti ciascuno. Sono vietati colpi duri e l’arbitro ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020), nella notte tra sabato 28 novembre e domenica 29 novembre, andrà in scena uno degli incontri di boxe più attesi degli ultimi anni. Miketornerà sul ring a 54 anni suonati, a 15 anni di distanza dalla sua ultima apparizione agonistica. Una delle più grandi icone della storia moderna della nobile arte si rimetterà i guantoni e si appresta a regalare un immenso spettacolo a tutti gli appassionati di questo sport, pronti a gustarsi il nuovo capitolo della saga di uno dei fuoriclasse più discussi e chiacchierati di tutti i tempi. Il ribattezzato Iron Mike affronterà RoyJr. allo Staples Center di Los Angeles, in una contesa che non mette in palio titoli iridati ma che si preannuncia estremamente spettacolare. Si tratta di un’esibizione, sulla lunghezza degli 8 round da 2 minuti ciascuno. Sono vietati colpi duri e l’arbitro ...

