Traffico Roma del 28-11-2020 ore 07 | 30

(Di sabato 28 novembre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione è scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitaleNord sempre possibili rallentamenti sulla via Salaria per i lavori in corso all’altezza di Villa Spada illo ricordiamo è deviato sulla cavalcavia della motorizzazione civile lavori e carreggiata ridotta fino al 2 dicembre anche sulla Portuense all’altezza di via del Trullo sempre chiuso il viadotto dell’aeroporto di Fiumicino lungo via della Scafa per un tratto di circa 1 km in entrambe le direzioni a causa di Verifiche Tecniche ilè deviato su via dei mongolfiere sulla via Portuense sulla linea a della metropolitana sono terminati in anticipo i lavori di manutenzione alla stazione Ottavia che dunque riaperta mentre in caso di necessità ...