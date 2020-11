The Voice Senior, tante polemiche dopo la prima puntata: Rai nel mirino (Di sabato 28 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ieri è andata in scena la prima puntata di ‘The Voice Senior’, il programma in onda su Rai Uno. Non sono mancate le polemiche. Ieri sera è andata in onda la prima puntata di ‘The Voice Senior’, il programma musicale trasmesso su Rai Uno e condotto da Antonella Clerici. Non sono mancate sorprese, emozioni e Leggi su youmovies (Di sabato 28 novembre 2020) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ieri è andata in scena ladi ‘The’, il programma in onda su Rai Uno. Non sono mancate le. Ieri sera è andata in onda ladi ‘The’, il programma musicale trasmesso su Rai Uno e condotto da Antonella Clerici. Non sono mancate sorprese, emozioni e

stanzaselvaggia : Mi piace The Voice senior. Sa di regalo e non di promesse. #thevoice #thevoicesenior - repubblica : Rai, 'The voice senior': l'ad Salini ordina il taglio in extremis del twerking di Loredana Bertè - THEVOICE_ITALY : Riguarda la puntata di #TheVoiceSenior su @RaiPlay per rivivere tutte le emozioni della prima Blind Audition. ?????… - infoitcultura : Elettra Lamborghini censurata a The Voice Senior, la Rai taglia la lezione di twerking - infoitcultura : «The Voice» rischia la chiusura per il twerking di Loredana Bertè. Tagliato in extremis -