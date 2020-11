Tanti plus per EMUI 11 su Huawei P40, anche nuove Air gesture (Di sabato 28 novembre 2020) Siamo nelle fasi finali della beta EMUI 11 su Huawei P40. Per la metà di dicembre i dispositivi dei top di gamma 2019 dovrebbero ricevere la versione stabile dell’aggiornamento anche in Italia secondo una tabella di marcia ufficiale. Tuttavia lo sviluppo del prezioso pacchetto continua e, oltre alle novità già note per l’interfaccia, si arricchisce giorno dopo giorno di Tanti plus imporTanti e funzionali. Grazie ad Huawei Central apprendiamo che l’ultima versione sperimentale dell’update EMUI 11 su Huawei P40 appena partita in Cina è quella siglata come la 11.0.0.155. Quest’ultima segue la precedente 11.0.0.145 e porta con se almeno tre implementazioni imporTanti, quelle relative ad un nuovo tema a rinnovate Air ... Leggi su optimagazine (Di sabato 28 novembre 2020) Siamo nelle fasi finali della beta11 suP40. Per la metà di dicembre i dispositivi dei top di gamma 2019 dovrebbero ricevere la versione stabile dell’aggiornamentoin Italia secondo una tabella di marcia ufficiale. Tuttavia lo sviluppo del prezioso pacchetto continua e, oltre alle novità già note per l’interfaccia, si arricchisce giorno dopo giorno diimpore funzionali. Grazie adCentral apprendiamo che l’ultima versione sperimentale dell’update11 suP40 appena partita in Cina è quella siglata come la 11.0.0.155. Quest’ultima segue la precedente 11.0.0.145 e porta con se almeno tre implementazioni impor, quelle relative ad un nuovo tema a rinnovate Air ...

wordweb81 : Tanti plus per #EMUI11 su #HuaweiP40, anche nuove Air gesture - FiammaNera2 : RT @FiammaNera2: Il Rock n' Roll è vita, passione sfrenata, e quando si ascoltano band come , Metallica, AC/DC, Ramones, e tanti altri è il… - FiammaNera2 : Il Rock n' Roll è vita, passione sfrenata, e quando si ascoltano band come , Metallica, AC/DC, Ramones, e tanti alt… - DelMontePartner : Uno dei (tanti) plus offerti dalla rete è la possibilità di tracciare e monitorare una strategia per capire se quan… - marticambiaghi : Vi aspetto questa mattina dalle 10:30 all'evento online Erasmus Sport Day per parlare di sport, integrazione e tant… -

Ultime Notizie dalla rete : Tanti plus Tanti plus per EMUI 11 su Huawei P40, anche nuove Air gesture OptiMagazine PlayStation Plus e PlayStation Now in offerta per il Black Friday

PlayStation Plus e PlayStation Now sono in offerta a soli 44,99 cadauno. L'acquisto è semplice e veloce, riceverete i codici via email.

PlayStation Plus banna i furbetti della Collection da PS5 a PS4

Sony ha spiccato ban nei confronti dei giocatori che hanno sfruttato un workaround che permette di usare i titoli della PlayStation Plus Collection, pensati per essere usati su PS5, su PlayStation 4.

PlayStation Plus e PlayStation Now sono in offerta a soli 44,99 cadauno. L'acquisto è semplice e veloce, riceverete i codici via email.Sony ha spiccato ban nei confronti dei giocatori che hanno sfruttato un workaround che permette di usare i titoli della PlayStation Plus Collection, pensati per essere usati su PS5, su PlayStation 4.