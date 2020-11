“Stasera avete fatto un errore”. Tu si que vales, Maria De Filippi rimprovera Belen in diretta: chi le hanno messo vicino (Di sabato 28 novembre 2020) “Stasera avete fatto un errore”. Maria De Filippi non riesce a rimanere seria a Tu si que vales mentre rimprovera Belen Rodriguez. Il perché è presto spiegato: “Mi avete messo vicino a Sabrina Ferilli…”, ha dichiarato la conduttrice di punta di Mediaset, che con l'attrice ha un rapporto molto speciale che piace tanto ai telespettatori. D'altronde gli ascolti di Tu si que vales hanno parlato chiaro per tutta questa edizione, giunta alla finalissima in diretta. Tra l'altro va segnalato il ritorno in studio di Gerry Scotti, che nella scorsa puntata era stato presente solo in collegamento da casa dato che era appena uscito dall'ospedale ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020)unDenon riesce a rimanere seria a Tu si quementreRodriguez. Il perché è presto spiegato: “Mia Sabrina Ferilli…”, ha dichiarato la conduttrice di punta di Mediaset, che con l'attrice ha un rapporto molto speciale che piace tanto ai telespettatori. D'altronde gli ascolti di Tu si queparlato chiaro per tutta questa edizione, giunta alla finalissima in. Tra l'altro va segnalato il ritorno in studio di Gerry Scotti, che nella scorsa puntata era stato presente solo in collegamento da casa dato che era appena uscito dall'ospedale ...

duefetteditette : RT @reid_jareau: 'voi avete fatto un errore stasera, avete messo la signora Ferilli accanto a me' MA È LA COSA PIÙ GIUSTA CHE POTEVANO FARE… - SarettaV13 : RT @annarit20922876: 'voi avete fatto un errore stasera, avete messo la signora Ferilli accanto a me' Ma io vi amo???? #Tusiquevales - BorbonicaNapoli : Siete pronti? Tutti convocati sul divano, avete preso i fazzoletti? Stasera siamo tutti per te #D10S #AD10S… - Tekersit : Maria : 'voi avete fatto un errore stasera, avete messo la signora Ferilli accanto a me' ?? #Tusiquevales - duefetteditette : RT @annarit20922876: 'voi avete fatto un errore stasera, avete messo la signora Ferilli accanto a me' Ma io vi amo???? #Tusiquevales -

Ultime Notizie dalla rete : “Stasera avete Il colesterolo Ldl oggi si tratta in base alla classe di rischio Yahoo Notizie