NVIDIA RTX 30: GPU vendute ai miner per 175 mln di dollari? (Di sabato 28 novembre 2020) Alcune indiscrezioni sostengono che le difficoltà di approvvigionamento delle NVIDIA RTX 30 sarebbero in parte dovute ad una grossa vendita del valore di 175 milioni di dollari ai miner Tutti ricordiamo i primi sanguinosi secondi di guerra per aggiudicarsi una NVIDIA RTX 30 e solo pochissimi sembrano esserci riusciti. NVIDIA si è subito scusata, dando la colpa all’inaspettato successo delle sue GPU che avrebbe trovato impreparate le linee produttive. Ma sotto potrebbe esserci ben altro: sembra che secondo alcuni rumor l’azienda verde abbiamo piazzato un grosso ordine del valore di ben 175 milioni di dollari – ovvero poco meno di 250.000 RTX 3080! – a beneficio dei miner, la più grande piaga per gli appassionati di gaming ed hardware in ... Leggi su tuttotek (Di sabato 28 novembre 2020) Alcune indiscrezioni sostengono che le difficoltà di approvvigionamento delleRTX 30 sarebbero in parte dovute ad una grossa vendita del valore di 175 milioni diaiTutti ricordiamo i primi sanguinosi secondi di guerra per aggiudicarsi unaRTX 30 e solo pochissimi sembrano esserci riusciti.si è subito scusata, dando la colpa all’inaspettato successo delle sue GPU che avrebbe trovato impreparate le linee produttive. Ma sotto potrebbe esserci ben altro: sembra che secondo alcuni rumor l’azienda verde abbiamo piazzato un grosso ordine del valore di ben 175 milioni di– ovvero poco meno di 250.000 RTX 3080! – a beneficio dei, la più grande piaga per gli appassionati di gaming ed hardware in ...

MicrosoftRTweet : RT @pcexpander: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, i prezzi appaiono in vari store europei - AppleRTweet : RT @pcexpander: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, i prezzi appaiono in vari store europei - pcexpander : NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, i prezzi appaiono in vari store europei - tuttoteKit : #Nvidia RTX 30: GPU vendute ai miner per 175 mln di dollari? #tuttotek - HDblog : RT @HDblog: NVIDIA avrebbe venduto GeForce RTX 30 ai miner per 175 milioni di dollari -