Nuovi criteri allo studio per le pagelle delle regioni | più peso a contagi e ricoveri | meno all’Rt

(Di sabato 28 novembre 2020)

L'algoritmo potrà essere rivisto nel prossimo Dpcm o in un provvedimento ad hoc. Rt fondamentale per capire il trend dei contagi, ma un suo abbassamento non è garanzia di un'epidemia sotto controllo ...