Niente baci e abbracci, massimo 6 invitati a cena: così cambierà il Natale (Di sabato 28 novembre 2020) Luca Sablone Il Comitato tecnico-scientifico detta le linee guida per le festività. Gli esperti ora ci dicono anche chi far entrare in casa per il cenone: ecco l'identikit degli invitati A stretto giro scopriremo le direttive ufficiali che il governo intraprenderà per consentire lo svolgimento di un "sobrio" Natale. In queste ore sono ancora molteplici i dubbi che riguardano le festività di fine anno, tra spostamenti, coprifuoco e Santa Messa. Nel frattempo il Comitato tecnico-scientifico ha elaborato le linee guida in vista del 25 dicembre e di Capodanno: al governo è stata così dettata una serie di misure da tenere in considerazione nel prossimo Dpcm che sostituirà il testo attualmente in vigore e in scadenza il prossimo 3 dicembre. Gli esperti spiegano che le norme in questione rispondono al "principio di massima ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 28 novembre 2020) Luca Sablone Il Comitato tecnico-scientifico detta le linee guida per le festività. Gli esperti ora ci dicono anche chi far entrare in casa per il cenone: ecco l'identikit degliA stretto giro scopriremo le direttive ufficiali che il governo intraprenderà per consentire lo svolgimento di un "sobrio". In queste ore sono ancora molteplici i dubbi che riguardano le festività di fine anno, tra spostamenti, coprifuoco e Santa Messa. Nel frattempo il Comitato tecnico-scientifico ha elaborato le linee guida in vista del 25 dicembre e di Capodanno: al governo è statadettata una serie di misure da tenere in considerazione nel prossimo Dpcm che sostituirà il testo attualmente in vigore e in scadenza il prossimo 3 dicembre. Gli esperti spiegano che le norme in questione rispondono al "principio di massima ...

MaurizioTorchi2 : RT @dantegiumanini: Il terzo Comandamento dice 'ricordati di santificare le feste', non la scuola. Dopo i consigli domestici di Conte ('nie… - Open_gol : Sarà un Natale (e un Capodanno) all'insegna della massima cautela secondo le linee guida del Cts. Dal cenone agli s… - AmlLanzillott : Ogni giorno non c'è niente di meglio di un #paesaggio sostieni un amico #sanvitodeinormanni #puglia #autunno… - klaudiu54673449 : RT @dantegiumanini: Il terzo Comandamento dice 'ricordati di santificare le feste', non la scuola. Dopo i consigli domestici di Conte ('nie… - angieromeo14 : RT @dantegiumanini: Il terzo Comandamento dice 'ricordati di santificare le feste', non la scuola. Dopo i consigli domestici di Conte ('nie… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente baci Niente baci e abbracci, massimo 6 invitati a cena: così cambierà il Natale il Giornale Nuovo decreto: niente messa a Natale e abbracci vietati

Nuovo decreto. Le misure allo studio per contenere la diffusione del coronavirus nei giorni di festa e anche nelle zone in fascia gialla. Si esclude la messa della vigilia, i ristoranti resteranno chi ...

Natale, cenone in sei e tutti tracciabili: niente deroghe. La stretta del Cts

Cenone di Natale (e di Capodanno) massimo in sei e soprattutto, con tracciamento dei presenti, specie per quelli che potrebbero nei giorni precedenti, aver avuto contatti con potenziali positivi.

Nuovo decreto. Le misure allo studio per contenere la diffusione del coronavirus nei giorni di festa e anche nelle zone in fascia gialla. Si esclude la messa della vigilia, i ristoranti resteranno chi ...Cenone di Natale (e di Capodanno) massimo in sei e soprattutto, con tracciamento dei presenti, specie per quelli che potrebbero nei giorni precedenti, aver avuto contatti con potenziali positivi.